Início da semana com algum trânsito

Bom dia.

A semana começa com algum trânsito nas estradas da Madeira, nomeadamente na aproximação ao Funchal pelas duas entradas principais da via rápida, movimento que já se começa a sentir, também, nas estradas mais perto do centro da capital.

Como habitual, a partir de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, sobretudo o primeiro dado que há indícios de estrada molhada, ainda que na prática o dia pareça vir a apresentar-se sem muitas nuvens e até de algum calor.

Para quem sai à estrada neste momento, atenção ao sol que começa a aparecer no horizonte e pode, nalguns troços, nomeadamente no sentido Oeste-Este, criar algum encadeamento da visibilidade e dificuldade na condução. Atenção às entradas e saídas habitualmente mais complicadas na Via Rápida.

Para mais esta semana de trabalho, marcado pelo já lento regresso à normalidade, há a informar que a Via Litoral não tem qualquer procedimento de impedimentos das vias. Cabe a cada um conduzir com precaução e segurança.