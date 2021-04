Manhã de trânsito em dia de regresso à escola

Bom dia.

A esta hora o trânsito nas principais estradas da Madeira continua a desenrolar-se sem quaisquer problemas de assinalar, sendo que é de prever hoje um maior fluxo de viaturas e pessoas junto às escolas Secundárias, pois marca o regresso às aulas presenciais de cerca de 7 mil alunos.

Cerca 7.000 alunos do secundário retomam aulas presenciais Cerca de 7.000 alunos do ensino secundário da Madeira regressam hoje às escolas depois de terem estado com aulas à distância desde 11 de janeiro, na segunda-feira é a vez de 8.700 estudantes do terceiro ciclo.

Assim, de acordo com o que pudemos perceber pelas dinâmicas no Google Maps e das câmeras da Via Litoral, o tráfego automóvel na via rápida e nas estradas para os principais pontos de acesso ao Funchal, bem como nas zonas centrais da capital, onde se situam as referidas escolas, o trânsito flui com normalidade e o habitual constrangimento, mesmo a esta hora.

Na zona do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Campo da Barca, na zona de Santa Luzia, na Boa Nova, no nó dos Viveiros, nos acessos de Câmara de Lobos e Santa Cruz para quem vem para a capital, há a registar as habituais demoras, poucas, para aceder à via rápida ou mesmo para sair, devido ao aumento do fluxo de viaturas.

Sem chuva, num dia até agora a amanhecer calmo, siga em segurança.