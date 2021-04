Trânsito sem congestionamentos nesta sexta-feira

Bom dia.

Neste que é o último dia útil da semana, o tráfego automóvel nas principais vias rodoviárias da Madeira apresentam-se sem quaisquer problemas neste início da manhã.

O maior volume de tráfego ocorre, como habitualmente nas zonas de acesso ao Funchal, pela via rápida, incluindo as entradas e saídas desta via principal que atravessa a capital madeirense.

Aos automobilistas que venham da zona oeste, atenção a algum abrandamento na zona do Porto Novo, e ao longo de toda esta via muita atenção às zonas onde o sol pode encadear momentaneamente a visibilidade.

Mais para oeste, em Machico, há trabalhos de pavimentação que decorrem desde as 8 horas, que obrigam a Via Litoral a "encerrar ao trânsito o ramo de saída 25 da Via Rápida (VR1) para o nó de Machico Sul no sentido Ribeira Brava - Machico", intervenção que deverá ficar resolvida apenas pelas 19 horas desta sexta-feira, 9 de Abril.

A concessionária da via rápida sugere "como alternativa aos utentes que pretendam sair da VR1 neste nó, a utilização da saída 24 para o nó de Água de Pena, ou da saída 26 para o nó de Machico Norte".

Refira-se ainda já algum trânsito no centro do Funchal.