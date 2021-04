Trânsito intenso no início desta quarta-feira

Bom dia.

A esta hora da manhã de quarta-feira, as principais estradas da Madeira apresentam-se com alguma intensidade de tráfego automóvel a esta hora da manhã, nomeadamente com resistências nas saídas e entradas da via rápida.

De notar alguma demora na saída desta estrada junto à popularmente denominada 'rotunda Cruz de Carvalho', pela confluência das escolas e do hospital, bem como por ser um dos acessos principais ao centro do Funchal.

Outra zona bastante complicada é no nó Pestana Júnior, denotando-se fluxo de viaturas de ambos os sentidos com vista ao acesso à zona da Pena e Campo da Barca, outros dois principais acessos ao centro da capital.

Também na estrada da Boa Nova, outro dos acessos ao centro do Funchal mais concorridos, o trânsito apresenta muita resistência, nomeadamente na saída da via rápida e de quem vem pela estrada do Aeroporto.