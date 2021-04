Lapas 'abrem' centro de expedição e embalamento no Funchal

A apanha da lapa foi retomada a 1 de Abril. Com um período de defeso de quatro meses, determinado por legislação regional, que vigorava entre Dezembro e este último mês, está aberta de novo a 'caça' a um dos moluscos mais apetecíveis dos madeirenses. Fruto do regresso à água, o centro de expedição e embalamento de lapas, instalado na nova lota do Funchal, funcionou pela primeira vez esta quarta-feira.

Trata-se do primeiro e único centro de expedição público, em toda a Região, visto que os dois centros já existentes e que até aqui garantiam o controlo de qualidade pertencem a empresas privadas.

Esta primeira utilização realizou-se com um lote de 15 quilos. Os pescadores devidamente registados podem comercializar directamente até um máximo de 100 quilos por semana, com a pesagem a ter de ser feita obrigatória em lota. Já o embalamento só é obrigatório para cima dos 100 quilos.

No entanto, o comprador do lote com 15 quilos, depois de ter feito a arrematação, recorreu ao centro de expedição da lota do Funchal onde as lapas foram embaladas em embalagens de um quilo, não tendo feito qualquer pagamento. Tudo porque vigora, neste momento, a isenção do pagamento de taxas nas lotas e entrepostos frigoríficos.

De acordo com a Portaria n.º 279/2020, de 26 de Junho, a apanha familiar de pequenas quantidades, até a um limite de 3 quilos por pessoa, para consumo próprio, está isenta do regime geral.

Os pequenos produtores têm de estar inscritos na Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária e na base de dados SIPACE, registo de estabelecimentos ou entidades que laboram bens alimentícios.