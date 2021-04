Um teste positivo entre 1.412 alunos rastreados hoje

Dos 1.412 testes rápidos de antigénio feitos aos alunos do 3.º ciclo e do secundário das as escolas dos concelhos de Machico e Santana, apenas um teve resultado positivo.

Para amanhã, último dia desta fase do rastreio, serão diagnosticados os alunos da Escola Básica e Secundária c/PE Calheta, da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Cónego João J. G. Andrade e da Escola Básica e Secundária P. Manuel Álvares.