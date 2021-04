Acidente sem vítimas na via rápida 'entope' trânsito no Funchal

Um acidente na via rápida, no Nó da Pestana Júnior, está a causar o congestionamento do trânsito no sentido Funchal-Santa Cruz, ao final da tarde desta quarta-feira, 7 de Abril.

Embora não haja feridos a lamentar - uma vez que nenhuma das corporações de bombeiros do Funchal foi acionada para o local - a colisão terá provocado dados materiais nas viaturas envolvidas e, sobretudo, 'caos' no acesso à via rápida.