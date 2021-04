PS quer plano turístico “inovador e autêntico” para o Porto Santo

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira (PS Madeira) defende a necessidade de se preparar um plano atempado para a abertura do Porto Santo, como forma de dinamizar toda a economia, em especial no sector turístico, sem descurar das devidas medidas de segurança.

O deputado Miguel Brito considera ainda que “é necessário investir em inovação para marcar a diferença junto de outros destinos concorrentes, tanto nacionais, como internacionais”.

Esta tarde, em conferência de imprensa realizada por via electrónica, o deputado referiu que “enquanto destino turístico, o Porto Santo precisa que o Governo Regional e a autarquia local deem sinais claros aos empresários e às famílias de que há um plano de futuro e que estamos preparados para receber turistas em segurança”.

O porto-santense aponta que tal “não está a acontecer” e refere mesmo que “não houve uma aposta atempada na requalificação da oferta do destino, nem se pensou na diversificação dos produtos a oferecer''. São estes fatores que criam incertezas e que, certamente, vão ter impacto na competitividade com outros destinos turísticos que fizeram investimentos neste sentido”.

Sublinha também que é preciso que o Governo Regional escute os empresários, associações e outras entidades, quanto ao modelo que se quer adotar na reabertura turística da ilha.

Miguel Brito considera mesmo que tal atitude irá “transmitir confiança aos nossos empresários e encontrar as medidas certas para a sustentabilidade económica e financeira das pequenas empresas locais”.

Assim, o socialista porto-santense destacou a importância da criação de um plano que defina regras de entrada e saída, seja por via marítima ou aérea, bem como as diretrizes de um plano detalhado a ser aplicado nos espaços públicos, cafés, restaurantes e hotéis.

“As pessoas têm de sentir que há segurança e organização em todo o destino e que há condições para abrir e dinamizar a economia com o controlo da pandemia”, concluiu.