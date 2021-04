Avisos para limpar terrenos crescem 20%

Bom dia!

Na edição do DIÁRIO deste sábado fique a saber que os avisos para limpar terrenos aumentaram 20%. Perto de 500 notificações foram enviadas a munícipes no Funchal ao longo do último ano. 175 foram cumpridas e 15 seguiram para instrução de processo de contra-ordenação. A emigração, a morte e as heranças dificultam a identificação dos proprietários. Saiba mais na página 3.

Um negócio imobiliário deverá nascer na frente mar do Caniço, na zona dos Reis Magos. Um terreno com 9 mil m2 foi vendido em hasta pública por 360 mil euros. A foto em toda a largura da capa não deixa margem para dúvidas do potencial do terreno que em causa. Esta operação vem trazer perspectivas de desenvolvimento à localidade, que inclui a recuperação das ruínas do antigo solar e a construção de um vasto jardim. Conheça alguns pormenores do projecto na última página.

Pelo meio fique a saber que há uma família que aguarda solução sob um tecto aos buracos. A Segurança Social está a procurar realojamento definitivo para uma mãe e dois filhos menores, vítimas do último temporal. A solução tarda em ser encontrada.

Se as eleições legislativas nacionais fossem hoje, o PS teria perto dos 40% dos votos e Chega seria cada vez mais terceiro. Os socialistas dilatam vantagem para 12 pontos de distância do PSD, nas intenções de voto para as legislativas nacionais, segundo o Barómetro de Abril da Eurosondagem/Grupo Libertas.

Mas a actualidade nacional fica marcada pela decisão instrutória da Operação Marquês. Ivo Rosa ilibou Sócrates dos crimes de fraude fiscal. O juiz madeirense decidiu que o ex-primeiro-ministro vai a julgamento por branqueamento e falsificação. Os ilícitos por corrupção prescreveram.

Encontra estas e outras notícias na edição impressa de hoje do seu DIÁRIO