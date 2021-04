Madeira também só vai vacinar com AstraZeneca os maiores de 60 anos

A Madeira também vai acolher as recomendações da Direcção Geral de Saúde, Task-force da vacinação contra a covid-19 e Autoridade Nacional do Medicamento, em relação à vacina da AstraZeneca. Por esse motivo, apenas serão inoculados com esta vacina pessoas com mais de 60 anos.

"Quem estiver abaixo desta faixa etária será inoculado com fármaco de outro fabricante", refere a Direção Regional de Saúde em comunicado.

Ao contrário do que se prevê em Portugal continental, esta alteração não terá impacto no programa de vacinação regional contra a covid-19 agendado para os próximos dias.

"É importante reforçar que a vacina AstraZeneca é segura e eficaz. A vacinação é a arma mais importante para a proteção contra a COVID-19", refere nota à imprensa.

Para o dia de amanhã, a campanha de vacinação irá se manter nos Centros de Vacinação concelhios de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Funchal, tal como programado.

Está disponível uma linha de apoio gratuita para a população dedicada à vacinação COVID-19, SRS VACINA COVID-19, 800 210 263.