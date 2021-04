O sector cultural tem passado por uma fase difícil devido às restrições para conter a propagação do vírus.

"É um sector que está a sofrer muito", começou por dizer Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, no programa da TSF Madeira 'Debate da Semana'.

Apesar de os apoios dados ao sector da cultura, no seu entender nada substitui a presença em palco". No entanto, considerou que "é muito pouco" o limite de cinco pessoas por espectáculo.

Esperemos que depois do feriado do 25 de Abril as coisas possam abrir um pouco para que possamos ir novamente ao teatro ou assistir a um espectáculo de música". Pedro Coelho

Já Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal disse haver "um conjunto de incoerências" que não são percetíveis, como ser permitida uma cerimónia religiosa com metade da lotação e proibida a realização de festivais e eventos culturais com mais de cinco pessoas.

A cultura necessita de continuar a funcionar". Miguel Silva Gouveia

No seu entender, "mais do que os apoios, importa criar condições para que os públicos possam voltar", porque estes são "uma parte fundamental das produções culturais".

