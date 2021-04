Pedro Coelho defende abertura dos restaurantes até às 22 horas

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, está preocupado com a economia e defende abertura dos restaurantes até às 22 horas.

No que concerne aos restaurantes, não vejo qual é o problema de irem quatro pessoas almoçar e essas mesmas quatro pessoas não poderem ir jantar. Eu defendo, por exemplo, que os restaurantes, limitando em 50% a sua ocupação, com o devido distanciamento, possam servir o jantar até às 22 horas, mas depois os bares, esses, teriam de estar encerrados" Pedro Coelho

Sobre este assunto, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, considera que as regras devem ser alteradas na medida do possível e em linha com que tem sido feito a nível nacional.

Devemos já começar a reabrir". Miguel Silva Gouveia

No entanto, alertou para o facto de as pessoas estarem conscientes de que se os números voltarem a piorar poderão voltar novamente ao confinamento.

Declarações proferidas no programa TSF Madeira 'Debate da Semana', que é conduzido por Leonel Freitas, emitido às sextas-feiras com repetição aos sábados, às 12 horas. Na Rádio Praia, com cobertura para o Porto Santo e toda a costa norte da Madeira, o debate é transmitido aos domingos depois das notícias das 10 horas.

Oiça o debate: