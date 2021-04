PSD-Madeira indica Marco Gonçalves para o Porto Moniz e João Paulo Marques Luís para Santana

O PSD-Madeira já fechou os nomes dos cabeças-de-lista para o Porto Moniz e Santana.

Fontes social-democratas confirmaram ao DIÁRIO que Marco Gonçalves, actualmente o gestor principal do PRODERAM, é o candidato escolhido pelo partido para disputar as Autárquicas no Porto Moniz, concelho actualmente socialista, cuja autarquia é liderada por Emanuel Câmara.

Já em Santana, e conforme já avançara o DIÁRIO como hipótese, João Paulo Marques Luís é mesmo o escolhido pelo partido para as eleições, num concelho onde o CDS é poder.

PSD-M marca Comissão Política para sexta Está confirmado. Na próxima sexta-feira, às 17horas, a Comissão Política do PSD-M volta a reunir-se sob a presidência de Miguel Albuquerque. A convocatória já seguiu por sms para os membros deste órgão.

Conforme já revelou o DIÁRIO, um dos pontos em cima da mesa será a discussão e análise ao processo de escolha dos cabeças-de-lista para as Câmaras Municipais da Região.

Outras certezas são as de Pedro Calado para a Câmara do Funchal, Pedro Coelho em Câmara de Lobos, Carlos Teles pela Calheta, Gualberto Fernandes, na Ponta do Sol, Nuno Batista, no Porto Santo, Brício Araújo, em Santa Cruz, Norberto Maciel em Machico. Na Ribeira Brava os social-democratas apoiam o ex-social-democrata, Ricardo Nascimento.