Tome nota da Agenda desta quarta-feira

11h45 - O Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, preside à inauguração da novo espaço Madeira Saúde, na ilha do Porto Santo (Rua Dr. José Diamantino Lima, Nº 1, Loja S.). A Madeira Saúde actua no sector do comércio por grosso e a retalho de dispositivos médico-cirúrgicos. A empresa iniciou a sua actividade na Região em 2013.

12h00 –O Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, inaugura a Casa do Artesão, na freguesia do Campanário. Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional marcará presença no evento.

12h00 – A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais e o Comando Operacional da Madeira assinam um protocolo de cooperação para o uso de veículos aéreos não-tripulados (drones) e outras actividades de interesse comum. O acordo entre Susana Prada e o Contra-Almirante João Dores Aresta será assinado no Salão Nobre do Comando Operacional da Madeira, no Pico da Cruz.

15h00 - O Grupo Parlamentar do PSD realiza uma conferência de imprensa no Largo das Palmeiras, no Porto Santo.

18h00 - Termina esta quarta-feira a VI Edição do Mercado do Chocolate, iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que se realiza no Mercado dos Lavradores, entre das 9h às 18 horas.

DIA - A Universidade da Madeira (UMa) volta a atribuir as distinções Alumni, feitas anualmente até três diplomados que se tenham destacado pelo seu percurso profissional e/ou conduta cívica. As propostas de distinção terminam esta quarta-feira.

DIA - Termina hoje o primeiro rastreio de sensibilização do cancro colorretal na Região Autónoma da Madeira, integrado na Campanha de Sensibilização do Cancro Colorretal, Março Azul.