Bombeiros da Calheta acompanham turista polaco em dificuldades no Rabaçal

Um homem, de nacionalidade polaca, que está de férias na Região, está com algumas dificuldades para terminar um percurso a pé na zona do Rabaçal.

Conforme deu conta, ao DIÁRIO, Jacinto Serrão, comandante da corporação de Bombeiros Voluntários da Calheta, o alerta foi dado para o quartel ao final da tarde.

Os funcionários que operam a carrinha de transporte do Rabaçal aperceberam-se de quem um turista que havia comprado o bilhete de ida e volta, logo pela manhã, ainda não havia regressado do percurso, o que os levou a temer o pior. Algumas pessoas que se haviam cruzado com o cidadão polaco no decorrer do percurso deram conta de que o mesmo estaria com algumas dificuldades para terminar o passeio, dando mostras de alguma fadiga.

Para o local foi accionada uma ambulância com dois bombeiros, que ainda não regressaram ao quartel. Os 'soldados da paz' foram ao encontro do turista, que se encontrava na Levada da 25 Fontes, e vêm a acompanhá-lo até que o mesmo chegue à zona das Casas do Rabaçal.

Após contacto com os elementos no terreno, o comandante dá conta de que o cidadão em causa, com fraca condição física e muitas dificuldades de locomoção, além de estar muito cansado, não parece ter qualquer problema de saúde. "Ele vem pelos seus próprios meios, os bombeiros estão apenas a acompanhá-lo", deu conta Jacinto Serrão.