Tome nota da agenda desta terça-feira

Susana Prada na Estação de Tratamento de Água

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará, pelas 16 horas, na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Santa Quitéria (junto ao Madeira Shopping), onde será atribuído o nome do Hidrogeólogo Dr. Raúl Simões Duarte a esta importante infraestrutura, pelo trabalho desenvolvido em prol do abastecimento público de água na Região. Esta Estação de Tratamento é utilizada para abastecimento público de água potável ao concelho do Funchal.

Humberto Vasconcelos entrega apoios

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, entrega os apoios financeiros extraordinários aos produtores de cerejas e ginjas, cujas culturas foram severamente afetadas em 2020 devido a uma muito baixa taxa de frutificação resultante da falta de temperaturas suficientemente baixas durante o Inverno. A cerimónia terá lugar no Centro Cívico do Jardim da Serra, a partir das 12 horas.

Entrega de certificado ‘Madeira Safe to Discover’

A entrega de mais um certificado ‘Madeira Safe to Discover’, desta vez, ao Hotel Quinta Alegre, no Estreito da Calheta, realiza-se, pelas 16h30. A iniciativa contará com a intervenção do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

PSD realiza iniciativa política

O grupo parlamentar do PSD realiza, pelas 10h30, uma iniciativa na Praia das Palmeiras, em Santa Cruz.

PS-M visita empresa 'SantoQueijo'

O Partido Socialista-Madeira (PS-M) visita, pelas 10h30, a empresa 'SantoQueijo', localizada no Santo (Caminho Velho de João Ferino, Santa Cruz). O presidente do Partido, Paulo Cafôfo, será o porta-voz da iniciativa.

CDU em acção política no Monte

A CDU realiza uma iniciativa política, pelas 15h30, na Travessa do Poço Rodrigo, freguesia do Monte.

Comissão de política e juventude

A reunião da 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude acontece, pelas 10 horas, por videoconferência.