JSD Ponta do Sol aborda dificuldades dos atletas em tempo de pandemia

Aludindo às dificuldades que os atletas têm sentido, no respeitante ao cancelamento dos treinos e rotinas habituais, nesta fase pandémica e também tendo como base as propostas que integram a Moção da estrutura no que toca à promoção da atividade física, a Concelhia da JSD Ponta do Sol promoveu uma Conferência, via zoom, subordinada à temática, que contou com a participação do Selecionador Nacional da Patinagem em Velocidade, Alípio Silva.

Nesta modalidade, à semelhança de outras, os atletas, sem treinos presenciais, tiveram de se ajustar à nova realidade pandémica, mantendo, na medida do possível, a sua preparação, ainda que gerindo, com alguma dificuldade, as expetativas, nomeadamente no que toca às competições que foram adiadas ou, mesmo, àquelas em que não puderam participar, isto paralelamente à capacidade de resistência que, sem a devida preparação, acabou por ficar prejudicada neste período.

Constrangimentos que os Jovens Social-democratas partilharam, ressalvando a importância dos atletas manterem, na medida do possível, as suas rotinas desportivas, de modo a que, assim que estejam reunidas as condições necessárias, também aqui, nesta vertente, a normalidade possa vir a ser retomada.

“Estamos cientes e reiteramos, nesta Conferência, a importância do desporto enquanto estilo de vida saudável e compreendemos que, para quem tem no desporto a sua actividade e/ou profissão, a pandemia veio causar danos e constrangimentos elevados que, todavia, temos de encarar com algum alento, tanto mais quando é preciso que os nossos atletas se mantenham motivados e aptos a regressar à normalidade”, afirma, a este propósito, a JSD Ponta do Sol, que insiste na necessidade dos jovens desportistas manterem rotinas saudáveis e treinos à distância, ajustados a cada modalidade, de modo a poderem abraçar, tão cedo quanto possível e permitido, as suas competições.