Doente de 70 anos morre com Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça

Um doente de 70 anos com Covid-19 faleceu hoje no Hospital Dr. Nélio Mendonça, de acordo com informação avançada esta tarde pelo gabinete do secretário regional de Saúde e Protecção Civil. Segundo a mesma fonte, o paciente tinha "comorbilidades associadas".

Com mais esta morte, a Região passa a contabilizar, até à data, um total de 66 óbitos associados à Covid-19.

A mesma entidade governamental dirigente à família enlutada sentidas condolências.