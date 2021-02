JSD reforça importância do CINM para o futuro da Madeira

Quer do ponto de vista da receita fiscal que representa para a Região, das oportunidades de negócio que comporta e da centralidade atlântica que afirma - além do número de empresas e postos de trabalho que representa - o Centro Internacional de Negócios da Madeira é essencial ao futuro da Região e são também os mais jovens que devem, desde cedo, estar cientes da sua importância e contribuir para a sua defesa. Conclusões deixadas por Paulo Neves e Jorge Veiga França, enquanto oradores da Conferência sobre a importância do CINM, organizada, via zoom, pela JSD Santa Cruz.

Numa breve resenha histórica do CINM, Jorge Veiga França fez questão de evidenciar os vários avanços e recuos com que este Centro se deparou ao longo dos anos, frisando dificuldades e exigências para que, atualmente, esta praça financeira tivesse alcançado o patamar que ostenta e deixando claro que em todo este percurso os representantes da SDM participaram em todos os processos de produção legislativa, junto da comissão europeia e ainda o Grupo de conduta no grupo do Conselho e nas iniciativas da OCDE, precisamente para salvaguardarem a sua defesa. Aliás, vincou, o CINM “não é um paraíso fiscal só porque tem uma tributação mais baixa”, é preciso conhecer e ter presente a receita fiscal que assegura, a confiança que garante nos mercados e a importância dos cerca de 3.000 postos de trabalho que dele fazem parte.

Já Paulo Neves lembrou que “o Centro Internacional de Negócios, apesar de estar situado na Madeira, assume uma importância vital para Portugal” e reiterou que a sua defesa “não se justifica apenas em nome da Madeira ou dos interesses dos Madeirenses mas, também, em nome dos grandes interesses estratégicos de Portugal”, um País que é atlântico e que devia saber, agora e mais do que nunca, apostar numa triangulação atlântica entre a Europa, o continente africano e a América Latina ou mesmo a América Anglófona, que lhe acrescentasse valor e poder estratégico.

Afirmando que “todos os países têm as suas praças financeiras e que, por isso, não faz sentido que, ainda hoje, existam complexos relativamente ao CINM”, o deputado deixou claro que o PSD/M continuará a lutar em nome da estabilidade e do crescimento deste Centro Internacional, de modo a que ele seja capaz de trazer ainda mais receitas fiscais para a Madeira e o País, além do emprego qualificado que fomenta e da sua capacidade de atrair investimento estrangeiro.

Refira-se que esta iniciativa surge na sequência de outras ações que têm vindo a ser desenvolvidas, pela JSD/M, ao nível de cada uma das suas concelhias.