CMF assinala Dia das Mulheres com actividades no mês de Março

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai assinalar, ao longo de todo o mês de Março, o Dia Internacional das Mulheres, que se comemora na próxima segunda-feira, dia 8 de Março, com um abrangente programa de sensibilização e debate, que irá decorrer por videoconferência, e também através de exposições.

Este foi um trabalho concebido em colaboração com o Conselho Municipal para a Igualdade e contou com as parcerias da Associação OLHO.te, FNAC, SociohabitaFunchal, UMAR, entre outras.

No programa consta a divulgação, de 1 a 26 de Março, de diversos vídeos sobre a temática da igualdade e da não-discriminação inserido no Projecto Quebrar Correntes, desenvolvido pela Sociohabitafunchal, através do Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro. Do projecto conta uma série de 12 vídeos de curta duração, intitulada 'Direitos e (Pre)Conceitos'.

Inserido no programa de actividades estará também patente, de 5 a 25 de Março, na FNAC Madeira, a segunda exposição colectiva de arte contemporânea '=DADE/G', que aborda o tema da igualdade de género.

Pelas 11 horas, da próxima segunda-feira, dia em que se celebra o Dia Internacional das Mulheres, terá lugar no Átrio da Câmara Municipal do Funchal, a abertura da exposição 'FÉ menina”', um trabalho realizado em colaboração com a Associação OLHO.te e que ficará patente até ao dia 12 de Março.

Ao início da tarde, pelas 15h30, acontece através da plataforma Zoom o webinário 'Direitos das Mulheres em Tempo de Pandemia”', em parceria com a UMAR Madeira. Todos os interessados podem fazer a sua inscrição gratuita através do endereço: [email protected].

De 8 a 12 de Março, serão partilhados testemunhos diários nas redes sociais do município, partindo do livro 'Vizinhas com Superpoderes'. Por fim, no dia 12 de Março, pelas 15 horas, decorre o webinário 'Quando as Desigualdades de Género são Noticia: Algumas Reflexões', orientado pela professora Carla Cerqueira. As inscrições são gratuitas mediantes inscrição prévia no site do Projeto Educativo Municipal.