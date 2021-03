“Identidade Social-democrata” foi tema de Conferência da JSD Santana

“Os Socialistas querem que as coisas corram mal na Madeira porque é o PSD que governa e o exemplo da postura que o PS assumiu em relação ao CINM, que é bizarra, é apenas um dos muitos exemplos de que este partido não pensa no futuro nem no que é melhor para os Madeirenses”. A afirmação é do Presidente da JSD Nacional, Alexandre Poço, que, a par da deputada Cláudia Perestrelo, eleita à Assembleia Legislativa da Madeira por Santana, marcaram presença, enquanto oradores, na Conferência “Identidade Social Democrata”, organizada pela JSD Santana, via zoom.

Debater os princípios da Social-democracia e exemplificar o que distingue o PSD dos restantes Partidos foram alguns dos principais objetivos desta iniciativa que, mais uma vez, registou grande adesão e onde ficou a mensagem de que é fundamental reforçar a identidade Social-democrata, a ideologia e os princípios preconizados por Francisco Sá Carneiro, em prol da população e de um futuro que não passa nem é capaz de ser assegurado, atendendo aos desafios que se avizinham, pelos Partidos de esquerda.

Dirigindo-se aos jovens e sublinhando a importância que a juventude assume dentro do PSD/M, a deputada Cláudia Perestrelo alertou para a importância do Partido “se reinventar, dando ainda mais voz às populações e estando cada vez mais próximo das suas necessidades, ora bastante agravadas, a todos os níveis, pela pandemia”, numa ocasião em que deixou claro que este ano eleitoral será atípico, extremamente exigente e decisivo para o futuro da Região. Um ano eleitoral que, por isso mesmo, precisa da colaboração de todos, dos mais jovens ao menos jovens, assim como da adaptação do Partido a esta nova realidade, mantendo, sempre, os seus valores e princípios.

Já o Presidente da JSD Nacional, Alexandre Poço, bastante critico em relação ao PS e à postura que os socialistas têm assumido na Madeira e nos momentos mais cruciais em que o interesse superior da Região devia falar mais alto, destacou, pelo contrário, a ligação que o PSD teve e mantém com o povo, lembrando as grandes conquistas alcançadas no País e na Região sob a Social-democracia e apelando a que os mais jovens sejam capazes de dar seguimento a este legado, focando o seu discurso no combate à pobreza e na luta pela justiça social e pela igualdade de oportunidades. Alexandre Poço que, referindo-se às autárquicas, deixou uma palavra de otimismo, afirmando que os projetos do PSD têm mais jovens disponíveis e que é com responsabilidade e sentido de missão que a JSD abraça mais este desafio, rumo à vitória.