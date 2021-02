PS-Funchal enaltece aposta da CMF

A Concelhia do Funchal do Partido Socialista enalteceu hoje os trabalhos que têm sido levados a cabo pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), na freguesia do Monte, concretamente no que diz respeito à conservação do património cultural e arquitectónico e à recuperação das redes de água e saneamento básico.

Gonçalo Jardim, o presidente da Concelhia, acompanhado por alguns elementos da estrutura partidária e da secção do Monte, visitou, esta manhã, aquela freguesia, tendo testemunhado o importante impacto que as intervenções efectuadas pela edilidade liderada por Miguel Silva Gouveia estão a ter junto da população local.

Os socialistas puderam observar a recuperação, já concluída, do coreto do Largo da Fonte, assim como a requalificação, ainda em curso, da antiga estação do comboio do Monte. Gonçalo Jardim elogiou a aposta da CMF na conservação do património, valorizando a importância da preservação destes marcos da identidade cultural da freguesia.

Trata-se de duas obras cuja recuperação é fundamental para a manutenção das caraterísticas identitárias desta localidade".

O presidente da Concelhia destacou ainda a importância das obras de substituição das redes de água em fibrocimento no Caminho das Babosas e no Caminho da Lombada, bem como a recuperação e substituição da rede de saneamento básico no Caminho do Monte. O que, no seu entender, conferem melhores condições aos moradores no que se refere a estes serviços essenciais.