Doente tentou entrar com cisne nas urgências do Funchal

Um homem, que apresentava problemas do foro psicológico, proporcionou um episódio insólito, esta madrugada, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Ao que foi possível apurar, o doente tentou entrar no Serviço de Urgência com um cisne debaixo do braço mas foi barrado à entrada.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.