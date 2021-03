Um homem de 58 anos de idade morreu hoje vítima de covid-19 na Madeira, tornando-se assim a 65.ª morte registada na Região Autónoma desde o dia 1 de Novembro do ano passado.

Uma nota emitida pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil dá conta que neste dia 6 de Março "temos a informar o falecimento de um doente com COVID-19 (58 anos) no Hospital Central do Funchal".

O Gabinete endereça "à família enlutada as sentidas condolências".