CMF com mais medidas de apoio aos comerciantes locais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai, a partir deste mês, ouvir os comerciantes do concelho no terreno, de modo a elaborar mais um conjunto de estratégias municipais para mitigar os efeitos da pandemia covid-19 no tecido económico local.

O presidente Miguel Silva Gouveia explica que esta é mais uma forma de estar ao lado dos comerciantes funchalenses que, fruto da pandemia e consequentes medidas de restrição, “viram as suas receitas diminuírem substancialmente, com a redução do fluxo de clientes, tanto ao nível da população residente como daquela que nos visita”.

O plano municipal passa, assim, após o mapeamento das áreas de intervenção, pelo inquérito presencial aos estabelecimentos comerciais e orientação para as entidades e linhas de apoio, recorrendo a ‘flyers’ informativos e a esclarecimentos de dúvidas por parte de uma equipa do Balcão do Investidor.

O objectivo desta iniciativa, que vai agora para o terreno é, após ouvir os comerciantes, fazer um diagnóstico e elaborar medidas do género 'Eu Compro Local', com o intuito de dinamizar e estimular os madeirenses para que consumam internamente para ajudar o sector a garantir os postos de trabalho e a assegurar liquidez aos empresários.

A primeira fase deste processo irá incidir sobre a Rua dos Tanoeiros e as suas áreas envolventes, e posteriormente irá contemplar outras zonas da Cidade.

"Estamos a trabalhar diariamente para que o Funchal encontre soluções para enfrentar as consequências desta crise de saúde pública, respeitando as medidas de contenção da pandemia e ao mesmo tempo garantindo serenidade ao tecido económico local. Temos apostado numa atitude de proatividade, adaptando a cada momento a nossa ação", rematou.