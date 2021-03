Apoio às Juntas de Freguesia de Santa Cruz dá briga entre PSD e JPP

A discussão da proposta de um reforço de apoio de 135 mil euros às Juntas de Freguesia do concelho de Santa Cruz foi o ponto mais polémico da reunião da Assembleia Municipal.

Perante as críticas do PSD, através do deputado Bruno Camacho, ao investimento num conjunto escultórico em Gaula, Filipe Sousa colocou os pontos nos ‘is’, deixando bem claro as diferenças que marcam a gestão JPP daquela que foi a gestão do PSD no concelho.

O autarca classificou de “asneira” colocar em causa os investimentos previstos num contrato absolutamente transparente com as freguesias e recordou que “transparência e honestidade eram uma miragem na altura em que o PSD foi poder em Santa Cruz”.

Exemplificando com a obra prevista neste reforço de apoio para o Santo da Serra, Filipe Sousa lembrou que o Caminho Agrícola da Cruz/Morena que será executado pela Junta de Freguesia no valor de 26 mil euros, ia custar, no tempo do PSD, 1,1 milhões de euros. Isto com a agravante de apenas servir duas casas, quando agora vai servir 10 famílias. Além disso, na obra do PSD estava previsto um desvio para servir uns terrenos do empresário que ia executar essa mesma obra.

“No tempo do PSD e obra ia custar 1,1 milhões de euros ao erário público para servir os amigos do PSD, e agora vai custar 26 mil euros para servir a população”, referiu Filipe Sousa salientando que “se o PSD tivesse vergonha na cara devia desaparecer”.

É que à semelhança desta obra, existiam “outras inflaccionadas apenas com o intuito de encher os bolsos a alguns”, frisou o autarca.

A proposta acabou por ser aprovada, apenas com o voto contra do PSD.