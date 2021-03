Adiada visita de Marcelo à Madeira

Está adiada a visita à Madeira do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prevista para esta tarde. O adiamento foi confirmado ao DIÁRIO pelo Palácio de Belém, residência oficial do Presidente.

O adiamento é motivado pelas previsões de vento forte previstas para a Região que vão atingir os 95 km/hora nas regiões montanhosas e os 70 km/hora na orla costeira.

Vento vai atingir 95 quilómetros por hora O IPMA emitiu avisos para hoje e para amanhã devido ao vento forte

Marcelo chegaria às 12h30 ao Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo e tinha dois compromissos na agenda: um almoço com o presidente do governo, Miguel Albuquerque, e uma reunião no Palácio de São Lourenço.