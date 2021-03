Vacinas da AstraZeneca vão chegar no helicóptero Merlin

As doses da vacina AstraZeneca vão chegar à Madeira esta noite, mas já não a bordo da aeronave inicial. O vento forte que se faz sentir impediu aquela aeronave, que havia feito escala na Ilha Dourada para 'dar boleia' à equipa do SESARAM que esteve hoje em Porto Santo em mais uma jornada de vacinação, de voar entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira. A alternativa é o helicóptero Merlin que já foi accionado para fazer chegar, ainda hoje, à Ilha da Madeira, as vacinas e os elementos da Saúde.

Inicialmente, e de acordo com a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, tudo apontava para que as 8.500 doses chegassem por volta das 17 horas ao Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, mas tal não aconteceu.