Tome nota da agenda desta quinta-feira

Debate mensal com Governo Regional

Realiza-se, pelas 09 horas, o debate mensal com o Governo Regional, na Assembleia Legislativa da Madeira, cujo assunto em destaque será a pandemia.

Comissão de política e juventude na ALM

A reunião da 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude decorre, pelas 12 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Comissão de saúde e assuntos sociais

A Assembleia Legislativa da Madeira recebe, pelas 12h30, a da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

USAM promove iniciativa

A USAM promove uma iniciativa, na Rua João de Deus. As declarações à comunicação social acontecem às 16h30.

Reunião de Câmara

Realiza-se, por videoconferência, a reunião da Câmara Municipal do Funchal, estando as declarações previstas para as 17h30.

Ireneu Barreto visita Comando Regional da PSP

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, visita, pelas 15 horas, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Webinar sobre Banco de Afectos da Francisco Franco

‘Cidadania – conhecer para replicar Boas Prácticas: o projecto banco de Afectos’ é o tema do webinar que a LeYa Educação apresenta, pelas 17:30, com o objectivo de mostrar como pode ser desenvolvido um projecto de cidadania.