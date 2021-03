Vento vai atingir 95 quilómetros por hora

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu há pouco três avisos amarelos devido ao vento forte, são para a costa Norte, para a costa Sul e para as regiões montanhosas e vigoram entre as 21 horas de hoje e as 18 horas de amanhã.

Na costa Sul e Norte o vento será de Norte com rajadas até 70 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste; nas regiões montanhosas será de Norte também, hoje com rajadas até 90 quilómetros por hora, amanhã até 95 km/h.