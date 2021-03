Governo português está a trabalhar com UE para acelerar vacinação em África

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação garantiu hoje que Portugal está a trabalhar no plano europeu para que a União Europeia (UE) tome medidas adicionais para acelerar a vacinação designadamente em África.

Francisco André falava à agência Lusa a propósito da doação de Portugal a Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe de 60.000 testes PCR para testagem da covid-19 e respetivos 'kits' de extração.

A oferta, que começa hoje a ser entregue nos respetivos países, faz parte da segunda fase do "Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia Covid-19" entre Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste, promovido pelo Governo português.

A iniciativa, através dos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Saúde, prevê o apoio aos países nas áreas de testagem, formação e capacitação e no envio de equipamentos de proteção individual e na vacinação.

Cada um destes países receberá 20.000 testes doados por Portugal, com Cabo Verde e a Guiné-Bissau a receber este material ainda hoje e São Tomé e Príncipe no sábado.

Segundo Francisco André, este apoio vai continuar e é objetivo do Governo português ir respondendo consoante as necessidades manifestadas pelos respetivos Estados.

"Trabalhámos com estes países desde a primeira hora e, não obstante os momentos difíceis que fomos atravessando no combate à pandemia, nunca deixámos de cooperar e ser solidários", afirmou.

O secretário de Estado recordou ainda que Portugal "já fez o anuncio do compromisso de disponibilizar 5% das vacinas que comprou, e que estão encomendadas, para a cooperação com os PALOP e Timor-Leste".

"Esse é um compromisso muito importante. Houve poucos países no âmbito europeu que o tenham feito e nós já assumimos esse compromisso", acrescentou.

O governante, consciente que estes 5% "não serão suficientes para vacinar todas as pessoas nesses países", adiantou que o Governo português tem estado "a trabalhar no plano europeu para que a União Europeia tome medicas adicionais para acelerar o processo de vacinação no resto do mundo".

"E designadamente em África, que tem sido um ponto prioritário para Portugal desde sempre, enquanto Estado-membro da UE e durante este semestre enquanto presidência portuguesa da União Europeia", acrescentou Francisco André.

