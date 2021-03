Tome nota da agenda desta terça-feira

Albuquerque visita ElectroFlow

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, a empresa de automação e manutenção industrial, ElectroFlow, situada ao Caminho do Pilar.

Pedro fino visita obra

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita, às 10 horas, a obra de beneficiação e reabilitação do edifício da Associação Santana Cidade Solidária, situada no Sítio do Pico, em Santana (ao lado da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana).

Ireneu Barreto desloca-se à GNR

O Representante da República para a RAM, Ireneu Barreto, desloca-se, pelas 15 horas, ao Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Reunião plenária na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a Reunião Plenária N.º 50.

Cerimónia de assinatura dos contratos em Câmara de Lobos

O Município de Câmara de Lobos promove, pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a cerimónia de assinatura dos contratos de execução e interadministrativos entre o município e as juntas de freguesia do concelho.

Juventus de Ronaldo joga frente ao Spezia

A equipa do madeirense Cristiano Ronaldo, Juventus, joga frente ao Spezia. A partida, referente à 25.ª jornada da liga italiana, acontece, pelas 19h45, e será transmitida pela SportTV2.

Estreia quinta temporada da série ‘Bull’

A quinta temporada da série ‘Bull’ estreia-se, às 22h20, na Foxlife. ‘Bull’ é protagonizada por Michael Weatherly no papel de Dr. Jason Bull num drama inspirado na carreira inicial do Dr. Phil McGraw, o fundador de uma das mais prolíferas consultoras judiciais de todos os tempos. Brilhante, ousado e charmoso, Dr. Bull é um mestre no que diz respeito a combinar psicologia, intuição humana e dados tecnológicos para descobrir a personalidade de juízes, advogados, testemunhas, jurados e acusados.

Harrow regressa ao AXN

Harrow: o patologista forense mais caricato da televisão regressa ao AXN. A 3.ª temporada estreia-se, pelas 22h50. Na nova temporada, o médico é confrontado com um jovem que afirma ser seu filho. No entanto, este aparece morto sem dar tempo de Harrow saber mais sobre o seu passado. Entre as dúvidas sobre a parentalidade e o objectivo maior de descobrir o que aconteceu a este rapaz, o patologista vai envolver-se num perigoso submundo do crime.