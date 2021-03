Nenhum apostador acertou nos números do concurso desta sexta-feira do Euromilhões, pelo que na próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 43 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 4 - 5 - 39 - 46 - 48 e as estrelas 7 e 10.

Foram registados três segundos prémios, todos no estrangeiro, no valor de 268 mil euros.