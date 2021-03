Navio nuclear afastado da Madeira seguiu para as Selvagens

Ao contrário do esperado, o navio de transporte de resíduos nucleares, 'Pacific Heron', continua a navegar em águas territoriais portuguesas, a cerca de 50 quilómetros a sudeste da Selvagem Grande, em direcção às ilhas Canárias.

Ontem o cargueiro passeou-se por águas portuguesas, fazendo uma aproximação à costa madeirense sem para tal ter autorização e ignorando os primeiros avisos da Marinha para que alterasse a sua rota. O ‘Pacific Heron’ só se afastou depois de ter sido interceptado pelo navio patrulha ‘Douro’, da Marinha Portuguesa, que teve de enviar vários sinais até que o cargueiro nuclear cumprisse as ordens.

O capitão do Porto do Funchal, José Luís Guerreiro Cardoso, contou que o navio fez uma rota “estranha” em torno da Madeira, passando primeiro pela costa sul do Porto Santo, seguindo para a costa norte da Madeira e depois navegando pela costa sul.

O navio acabou por ser interceptado pelo patrulha Douro na zona de Santa cruz, quando se dirigia para a Ponta de São Lourenço, local para o qual não tinha autorização.

De acordo com o Capitão do Porto do Funchal, o capitão do navio britânico garantiu que não transportava qualquer carga perigosa e que a viagem se devia a testes de mar. O destino do ‘Pacific Heron’, disse ainda, é um porto em Inglaterra.

Mas antes, vê-se no site ‘Marine Traffic’, o cargueiro britânico navegou durante a noite para sul e encontra-se entre as ilhas Selvagens e Canárias.

O DIÁRIO tentou contactar o Capitão do Porto do Funchal esta manhã para saber mais pormenores, mas tal ainda não foi possível.