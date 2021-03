Idosos com mais de 80 anos do Funchal que ainda não foram vacinados devem contactar centro de saúde

As pessoas com idades entre os 75 e os 79 anos com patologia (insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica) e com mais de 80 anos, com residência no concelho do Funchal, que ainda não tenham sido contactados para a vacinação contra a covid-19, devem entrar em contacto com o centro de saúde da sua área de residência. Este contacto também pode ser feito por familiares.

Numa nota emitida pela Secretaria Regional da Saúde, a tutela dá conta de que "nos últimos dias o pessoal afecto aos centros de saúde do concelho do Funchal, tem tentado contactar os idosos elegíveis para a vacinação contra a COVID-19, mas muitos destes contactos estão dificultados por falta de números telefónicos actualizados".

Além do contacto dos centros de saúde, podem ser contactos os seguintes números: 291 705 490 / 291 705 410 ; 966735365; 969376956; 969320168; 969319606.

Por isso, é feito o apelo para que seja actualizada a ficha de utente, o seu agregado familiar e os seus contactos junto do seu centro de saúde.

"Recomendamos o recurso às linhas telefónicas disponíveis, contactos de email dos centros de saúde da sua área de residência ou aceda ao portal do utente em www.sesaram.pt/portaldoutente."

"Mais informamos que o Serviço de Saúde da RAM, está a proceder a atualizações informáticas, nos últimos dias, pelo que apelamos à compreensão dos utentes, caso seja confrontado com algum erro no sistema", conclui a nota.