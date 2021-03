Rombo nos parques de estacionamento do Funchal

É mais uma das consequências da quebra da circulação automóvel no Funchal por via das medidas restritivas, desde 2020, na sequência da pandemia da covid-19. Os parques de estacionamento do Funchal levaram um rombo em termos de utilização.

A SEP, cujo metade do negócio depende do turismo. já fez as contas a 2020. As receitas caíram 43% no parque do Almirante Reis e o estacionamento do Anadia foi o que melhor se aguentou.

Ou seja, 2021 começa difícil, mas há uma certeza: a Câmara do Funchal quer tentar retirar 5 a 10 mil carros por dia da cidade.

Vinda de Marcelo gera grande expectativa

Conforme noticiou ontem o DIÁRIO na sua plataforma digital www.dnoticias.pt, o reeleito Presidente da República vem amanhã à Madeira. Um regresso - o 11.º - que está a gerar enorme expectativa, conforme contamos hoje no MAIS DIÁRIO.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa, por sua iniciativa, serve para fazer um anúncio.

Mar de dúvidas

Depois de termos noticiado ontem a presença no mar de um navio nuclear, eis que hoje o MAIS DIÁRIO dá sequência a esta história que ainda poderá dar que falar.

Saiba então que o cargueiro nuclear rondou as Selvagens, e embora não motive desconfianças, certo é que os eventuais despejos ilegais preocupam.

