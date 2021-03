Patrulha intercepta navio de transporte nuclear e obriga-o a se afastar da Madeira

O patrulha ‘Douro’ da Marinha Portuguesa interceptou, esta tarde, o navio de transporte de resíduos nucleares ‘Pacific Heron’, quando este navegava na costa sul da Madeira, na zona de Santa Cruz, numa rota que não estava autorizado a fazer. A informação foi avançada ao DIÁRIO pelo capitão-de-mar-e-guerra Guerreiro Cardoso.

O capitão do porto do Funchal admitiu que o cargueiro britânico fez uma rota “estranha”, já que contornou o Porto Santo, passou pela costa norte da Madeira e depois pela costa sul. Como se dirigia para a Ponta de São Lourenço, numa zona que não estava autorizado a passar, o patrulha ‘Douro’ foi no seu encalço e interceptou-o, obrigando a alterar a rota, Segundo Guerreiro Cardoso, o ‘Pacific Heron’ navega agora para sul, em direcção às Desertas e depois deverá dirigir-se para Inglaterra.

Apesar da intervenção do navio militar português, o capitão do porto do Funchal garantiu que não houve um problema de segurança. O mesmo oficial esclareceu que o ‘Pacific Heron’ é utilizado para o transporte de resíduos nucleares mas que, neste momento, segundo informação transmitida às autoridades portuguesas, não leva carga. O comandante do navio britânico comunicou que a actual viagem tem por objectivo a realização de provas de mar.