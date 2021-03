Rajadas 'sopraram' acima dos 100 km/h no Areeiro

Nesta sexta-feira com previsão de vento forte e aviso amarelo para rajadas até 95 km/h nas Regiões montanhosas, e até 70 km/h nas zonas costeiras, em particular nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, até às 20 horas, a rajada máxima registada nas estações meteorológicas automáticas da rede do IPMA na Região dotadas de anemómetro (instrumento que regista a força e a velocidade do vento) chegou aos 106 km/h, registada Chão do Areeiro, na última hora.

Também nas regiões costeiras os maiores valores do vento fizeram-se sentir no Caniçal/Ponta de São Lourenço (84 km/h) e em Santa Cruz/Aeroporto (75 km/h).

Vento vai atingir 95 quilómetros por hora O IPMA emitiu avisos para hoje e para amanhã devido ao vento forte Paula Henriques , 05 Março 2021 - 07:50

Ponta de São Jorge (73 km/h) e Prazeres (72 km/h) também registaram vento com valor de aviso amarelo, em vigor para toda a ilha da Madeira, até às 18 horas deste sábado.