Tome noda da Agenda deste sábado

- 11h00 - Os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS/PP apresentam, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a sua proposta de Revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.

- 12h00 – o JPP aborda o tema das políticas sociais numa iniciativa política realizada via Skype.

- 15h00 - A Orquestra Clássica da Madeira prepara cinco concertos alusivos ao seu 57.º aniversário, interpretados pelos grupos que constituem o colectivo de músicas desta instituição. A apresentação simbólica desta actividade está marcada as 15 horas, em diversos espaços da cidade: Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, Capela da Fundação Princesa Dona Amélia, Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente´s, Torre do Capitão do Núcleo Histórico de Santo Amaro, Adega do IVBAM e Mercado dos Lavradores.

- 16h00 – O CAB defronta o Mara Basket esta tarde para a liga masculina. O encontro realiza-se no Pavilhão do CAB, na Nazaré, à porta fechada, tendo em conta as medidas impostas para conter a propagação da pandemia da Covid-19.

- DIA – Termina este sábado a exposição de Ana Vidigal, patente ao público no MUDAS, na Calheta, desde o dia 5 de Dezembro. A entrada é gratuita.