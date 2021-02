Tome nota da agenda desta quarta-feira

Sessão plenária

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas.

Audição sobre a Zona Franca

A reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Contrato de Concessão de Serviços Públicos denominado ‘Administração e Exploração da Zona Franca’ realiza-se, pelas 15 horas, na ALM. A audição parlamentar contará com a presença de Francisco Costa, na qualidade de antigo Presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.

Teófilo Cunha visita grupo Vidinha

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, visita, a partir das 10 horas, o grupo Vidinha, na Zona Franca do Caniçal, um dos mais importantes grupos empresariais do sector das pescas da Região Autónoma da Madeira, com importante implantação nos Açores e no mercado continental, além de uma carteira de clientes em Espanha, Itália, França, Inglaterra, EUA, Canadá e Japão, mas também no mercado das comunidades lusófonas.

Certificados 'Madeira Safe to Discover'

A cerimónia de entrega de certificados 'Madeira Safe to Discover' aos Postos de Turismo realiza-se, pelas 15h15, na Direcção Regional do Turismo (Av. Arriaga).

Marítimo B joga com Pedras Rubras

O Marítimo B joga com o Pedras Rubras a contar para a série C do Campeonato de Portugal, às 11 horas, no Estádio Municipal de Lousada. O jogo tem transmissão em directo no canal 11.

Homenagem a Francis Poulenc

O Teatro Municipal Baltazar Dias irá transmitir, pelas 19 horas, através da plataforma Ticketline Live Stage, um concerto com o intuito de homenagear o compositor francês, Francis Poulenc. No recital apresentam-se os instrumentistas Pedro Camacho (flauta transversal), André Costa (clarinete), Tatiana Martins (fagote), Dorottya Vig (trompa), Daniel Cuchi (oboé) e Anikó Harangi (piano).