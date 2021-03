Região assume dívidas das Sociedades de Desenvolvimento e Madeira Parques

O Governo Regional encontra-se a renegociar com a banca, empréstimos de cerca de 250 milhões de euros que vão permitir assumir as dívidas das Sociedades de Desenvolvimento, bem como da Madeira Parques Empresariais. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Também nesta edição, destaque para novas ajudas para atingidos pelo temporal no Natal. Tal como pode ler na página 28, foi aprovado um reforço de auxílios financeiros às famílias de São Vicente para recuperação de casas e compra de equipamentos.

Quanto ao desporto, saiba que Marítimo e Nacional vão receber 1,7 milhões para cada clube. Estes são os valores abrangidos por novos contratos plurianuais de apoios ao futebol profissional, até 2024, desde que se mantenham na I Liga. Saiba mais pormenores na página 15.



A Região recebe, hoje, a visita de Marcelo Rebelo de Sousa. Albuquerque revela ‘ementa’ para almoço de hoje com o Presidente da República, na página 8.

Por fim, o último destaque da nossa primeira página vai para o facto de quase metade dos hotéis ficarem sem dinheiro no final deste mês. Leia tudo na página 4.

