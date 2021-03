Poeiras do norte de África devem afectar a Madeira neste sábado

A Região Autónoma da Madeira deverá ser afectada, amanhã, sábado, pela presença de partículas e poeiras provenientes do norte de África em suspensão no ar. O mesmo fenómeno irá também ocorrer em Portugal continental.

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, a ocorrência de precipitação atenuará as concentrações de poeiras na atmosfera.

Este é um evento natural que representa o transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas, nomeadamente dos desertos do Sahara e Sahel. Um registo semalhante aconteceu em Fevereiro, que foi bem visível dada a ausência de precipitação.