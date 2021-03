Covid-19: Quatro natimortos na Irlanda associados a infecções na placenta

As autoridades sanitárias da Irlanda estão a investigar quatro acontecimentos de natimortos que podem estar associados a um surto de SARS-CoV-2, anunciou na quinta-feira o diretor-geral do Departamento da Saúde, Ronan Glynn.

O responsável disse, durante uma conferência de imprensa, em Dublin, citada pela France-Presse (AFP), que há "quatro relatos preliminares de natimortos potencialmente associadas" a infeção pelo SARS-CoV-2" e que estão a ser acompanhados pelas autoridades.

Natimorto é definido como a morte de um feto depois de 20 semanas de gestação.

De acordo com os médicos legistas que notificaram estas ocorrências, as mães estavam infetadas e a causa dos natimortos foi uma infeção na placenta.

"É preciso fazer mais investigações" para poder apresentar resultados concretos, disse o diretor-geral do Departamento da Saúde irlandês, acrescentando que não pode "dar muitos detalhes" sobre os acontecimentos "porque não há muito mais neste momento".

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgada, a República da Irlanda contabilizou 4.396 mortos associados à covid-19 desde o início da pandemia.

O país está atualmente a viver o terceiro confinamento, para tentar mitigar a propagação da pandemia no país que tinha a maior percentagem de infeções per capita no mundo no início de janeiro.