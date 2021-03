Há um navio nuclear junto à costa da Madeira

O navio de transporte de combustível nuclear ‘Pacific Heron’ aproximou-se ao final da manhã da Madeira e encontra-se neste momento nove quilómetros a sul do Funchal, sendo visível ao longe. Desconhece-se, até ao momento, o motivo desta aproximação à costa. No entanto, o DIÁRIO apurou que a Capitania do Funchal está a “monitorizar” o cargueiro britânico.

Desde a madrugada desta quarta-feira que o ‘Pacific Heron’ está no mar do nosso arquipélago e cumpre uma rota pouco habitual. Passou junto à costa sul do Porto Santo , atravessou toda a costa norte da Madeira e, junto ao Porto Moniz, inverteu a rota para sul e depois para leste. Desde então passou a navegar em paralelo à costa sul da Madeira e, tal como referimos, encontra-se agora frente ao Funchal.

O ‘Pacific Heron’ foi construído em 2008 e é um dos poucos navios no Mundo preparados para o transporte de resíduos de combustível de centrais nucleares. Pertence à companhia britânica Pacific Nuclear Transport Ltd (PNTL).