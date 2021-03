Albuquerque anuncia que vacinação do pessoal das escolas avança na Páscoa

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou, esta manhã, no Santo da Serra, que a Secretaria da Saúde vai avançar "em breve" com a vacinação dos professores e pessoal não docente das escolas da Madeira.

"Vamos aproveitar este período de interrupção lectiva da Páscoa para iniciarmos a vacinação dos professores e funcionários das escolas porque isso vai dar-nos uma garantia de contenção do número de infecções nas escolas. Apesar das infecções terem origem em factores exteriores à escola, (a vacinação) vem dar-nos uma garantia de que no recomeço das aulas presenciais temos a situação mais controlada", disse o governante.

Apesar da Região prever a recepção do primeiro lote de vacinas da AstraZeneca nesta semana, o líder do executivo explicou que, por limitação do número de doses, apenas será vacinada parte do pessoal docente e não docente, com prioridade para quem trabalha nos níveis de ensino que estão com aulas presenciais.

Quanto ao retomar das aulas presenciais para os níveis de ensino a partir do 3.o ciclo, Albuquerque afirmou que nada está decidido por agora e que tudo dependerá da evolução do número de casos de infecção com Covid-19.

Esta manhã, na Quinta do Santo da Serra, o chefe do executivo esteve na abertura do novo centro de interpretação da floresta Macaronésia, um investimento de 121 mil euros da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.