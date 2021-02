45 estabelecimentos do Porto Santo aderiram ao apoio ao comércio local

45 estabelecimentos aderiram ao apoio ao comércio local 'Compre Aqui! Comércio Local Primeiro'.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, disse estar extremamente satisfeito pelo facto de os empresários terem aderido a este apoio da autarquia local.

"A ideia principal desta acção foi ajudar a população, mas principalmente os empresários e suas empresas. Tivemos 45 empresas que aderiram a este projecto, que surgiu numa altura de grandes dificuldades devido à pandemia", disse.

Idalino Vasconcelos salientou que este será um investimento de cerca de 30 mil euros.

Este apoio surge depois do presidente da direcção da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS), Miguel Velosa, ter dito que o comércio do Porto Santo precisava urgentemente de ajuda devido aos efeitos nefastos da pandemia covid-19.