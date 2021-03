Obra de reabilitação da sede da Associação Santana Cidade Solidária concluída em Maio

A obra de reabilitação da sede da Associação Santana Cidade Solidária, em Santana, estará concluída em Maio deste ano. O anúncio foi feito pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.

Os trabalhos que constituem esta empreitada decorrem no ritmo expectável, estando neste momento concluídas as demolições.

A obra, do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, foi avançada, no dia 18 de Novembro, sendo que um dos principais objectivos da reabilitação da moradia prende-se com a vontade de sublimar as marcas históricas do edifício em questão, através da recuperação da linguagem arquitectónica existente.

"Vai valorizar o património que é da Região e coloca-o ao serviço de uma associação, que muito tem feito, no concelho de Santana, no apoio social aos mais carenciados e aos idosos, e que tem como lema formar e servir gerações, sendo isso que tem feito durante 18 anos de existência", disse.

Este é um investimento de 166 mil euros.

Como ponto de partida será feita uma profunda remodelação, desde cobertura, sótão, paredes, passando também pelos pavimentos, devido ao desgaste que apresentam, e ainda de todos os vãos interiores e exteriores que se caracterizam por caixilharias em madeira.

Destaque para a cozinha do edifício, que será recuperada para as funções de refeitório/sala de pessoal. Uma vez que a chaminé não tem utilização, deverá ser demolida a zona de exaustão, de forma a adaptar todo este espaço para zona de apoio a todos os funcionários, onde estes poderão fazer pequenas refeições.

No que se refere ao anexo posterior da moradia, que não tem qualquer valor histórico ou arquitetónico, manter-se-ão todas as paredes exteriores e o seu interior será renovado na totalidade.

No corpo principal do edifício existirão os seguintes espaços: Receção, Copa, Clube de Emprego, Serviço de Apoio Domiciliário. No anexo posterior ficarão as áreas referente ao Projeto Laurissilva, Projeto Ambiental, Sala da Direção, Arquivo e Instalações Sanitárias, Gabinete da Direção e Arquivo de Projeto Ambiental, Projeto Idosos em Movimento e Serviço de Voluntariado.