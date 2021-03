Clubes desportivos do Porto Santo preparam regresso das actividades na quinta-feira

Os clubes desportivos do Porto Santo estão a preparar o regresso das actividades na quinta-feira.

A presidente do Sporting do Porto Santo, Vanessa Sólimo, disse ao DIÁRIO que “o clube vai reabrir a modalidade de patinagem artística, dadas as condicionantes na ilha do Porto Santo”.

"Na minha opinião, as medidas são um pouco excessivas, tendo em conta a nossa realidade e a nossa situação, em primeiro lugar, geográfica, e em segundo lugar, não temos nenhum caso activo de covid e todas as pessoas residentes e não residentes acabam por ser testados na nossa ilha”, afirmou.

Por outro lado, Leonardo Ferreira, presidente da Associação 'Os Profetas', disse que “é com satisfação" que encara o facto de serem retomadas as actividades desportivas.

"A modalidade que esta associação leva mais a serio é o padel que, junto dos seus atletas federados, vai começar a preparar a pré-época, de forma a estarem operacionais quando começarem a provas oficiais, ainda que não saibamos quando terá o seu inicio”, referiu.

Para além destes dois clubes, o CNPS e o Golf vão retomar as modalidades e o clube BR GYM já reiniciou a sua actividade, nomeadamente no ciclismo.