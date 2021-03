PS Santa Cruz pede mais atenção às instituições desportivas

A Concelhia de Santa Cruz do Partido Socialista destaca a importância do desporto, pelo seu contributo para a formação e saúde dos cidadãos, defendendo mais atenção às associações desportivas por parte das entidades governativas.

Durante uma visita às instalações do Grupo Recreativo Cruzado Canicence, entidade que assinala este ano o seu 83.º aniversário, o presidente da estrutura socialista salientou que o desporto é uma área de “inquestionável importância”, assumindo-se, cada vez mais, como “instrumento privilegiado na formação e desenvolvimento integral dos cidadãos”.

António Alves considerou que, na base do desenvolvimento desportivo, os clubes desportivos são uma peça fundamental e insubstituível, reforçando, por isso, a necessidade de ouvir quem assume os destinos destas organizações.

Na ótica dos socialistas, as entidades desportivas assumem uma importância cada vez maior no âmbito do sistema desportivo, uma vez que promovem uma crescente oferta de actividades e consequente aumento da prática desportiva, proporcionando, assim, hábitos e estilos de vida saudáveis.

No entanto, não deixou de apontar os desafios e constrangimentos financeiros com os quais se depara o movimento associativo desportivo, nomeadamente em termos de despesas com instalações, custo de participação nos quadros competitivos oficiais e transportes, entre outros.

No caso do ‘Cruzado Canicence’ que conta actualmente com cerca de 250 atletas, distribuídos pelas modalidades de futebol, futsal, bilhar e trail, a colectividade pretende crescer sustentadamente, sempre com a preocupação de proporcionar as melhores condições quer aos treinadores quer aos atletas, referiu o presidente, pedindo ao município de Santa Cruz “que trate todos os clubes de igual forma”.

Durante a visita, os socialistas puderam constatar que o Governo Regional “iludiu” o clube, os atletas e encarregados de educação já que, depois de várias promessas amplamente noticiadas, “o relvado sintético para o Grupo Recreativo Cruzado Canicense ainda não chegou”.

António Alves aproveitou também para desafiar a Câmara de Santa Cruz a adoptar boas práticas na gestão das instalações desportivas, tendo em vista a sustentabilidade. É que, embora reconheça que as câmaras não têm responsabilidades na gestão destes espaços, podem apoiar as associações.