'Feijão' deixado às portas da morte salvo por Ajuda a Alimentar Cães

O ‘Feijão’ já está a receber todos os tratamentos necessários e esta é a boa notícia dada ao final da noite de ontem nas redes socias pela Ajuda a Alimentar Cães, que resgatou mais um cão que vivia sem condições mínimas, desta vez numa propriedade no Monte. Algumas imagens podem ferir a susceptibilidade dos leitores.

Além de viver de forma deplorável, o animal foi atacado por outros, que o deixaram bastante maltratado e a correr risco de vida. Hoje o grupo volta ao local com a GNR para tentar salvar os outros bichos que também foram encontrados em condições idênticas no mesmo recinto.

Segundo a Ajuda a Alimentar Cães, a PSP foi chamada ao local, mas legalmente nada pôde fazer porque se trata de uma propriedade privada. Sem mandato de um tribunal, legalmente a polícia não tem a lei do seu lado para intervir. Esta é uma das lacunas identificadas pelo movimento que tenta dar melhores condições aos animais de companhia e não só.

“Estamos em luta feroz e determinada para salvar a vida de animais, que não sendo humanos, são dotados de sistema nervoso complexo e, por isso, capazes de sentir dor”, começam por lembrar. “Há anos que a nossa lei continua a ignorar estas evidências. Não é aceitável. Demos grande passo em frente com a criminalização dos maus-tratos e do abandono, mas continuamos com enormes lacunas e incoerências”.

A Ajuda a Alimentar Cães colocou o interesse do cão ferido acima da legislação e resgatou-o da propriedade onde estava, mesmo com os riscos associados. “A vida e a integridade física dos animais não humanos, quer 'de companhia' quer não, são bens dignos de protecção penal e, como tal, não podemos manter esta incoerência de os ignorar quando estão em risco de vida", afirmaram.

Hoje há o compromisso de lá voltar para resgatar os restantes animais, mas a associação vai contactar a GNR, que é a força se segurança que tem competência nesta área, para acompanhar a Ajuda a Alimentar Cães na nova incursão ao Monte.

“Estamos tristes e revoltadas com esta situação. Mais uma vez é a Associação Ajuda a Alimentar Cães encarregue de um caso grave suportando todas as consequências”, declaram.

Depois de tratados estes animais precisam de um novo dono, devendo as pessoas que queiram e possam contactar a Associação para adoptar um destes animais resgatados.